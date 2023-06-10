Россиянам назвали 3 способа, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, в каких случаях и какими способами можно законным путём оформить на себя заброшенный садовый участок соседа.

В первом случае речь идёт именно об участке, который заброшен уже на протяжении трёх лет или используется с нарушением разрешённого назначения земли. Согласно гражданскому законодательству, по решению суда он может быть изъят, однако в пользу муниципального образования. Нет гарантии того, что после этого участок перейдёт в вашу собственность. Также оформить его возможно, если земля будет признана бесхозной, то есть если нет никакого фактического собственника, например, он умер, а наследники не вступили в права и забыли про землю, отметил Чаплин.

"Росреестр может принять на учёт землю с таким статусом по заявлению муниципалитета, который, например, по обращению соседа искал собственника и не нашёл, и без решения суда. Но это не значит, что участок сразу сменит собственника", — приводит слова депутата РИА "Новости".

Ещё один вариант — приобретательная давность. В данном случае необходимо занять участок, ухаживать за территорией и проживать на ней. И если в течение 15 лет не объявятся его законные владельцы, он перейдёт к вам. Однако есть нюанс: если в реестре имеется запись о собственнике, использовать этот вариант уже не получится.