Россиянам дали три совета, как выбрать газонокосилку для дачи

Выбор газонокосилки будет зависеть от того, какие условия для её работы у вас есть на даче, а также какой именно участок вы планируете обрабатывать. Об этом рассказал Лайфу депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин.

"Преимущества электрогазонокосилки в её бесшумности, небольшом весе и абсолютной экологичности для природы. Минусы в том, что она не может работать во время осадков, а также нужно всегда находиться недалеко от источника электроэнергии", — уточнил он.

Поэтому выйти за пределы участка с такой газонокосилкой не получится, не хватит провода. У бензинового варианта больше мощность и ширина захвата, а также нет необходимости в стационарном питании, но есть минусы: шум во время работы, выхлопы, большой вес, добавил эксперт. Он также дал несколько советов при покупке газонокосилки.

Во-первых, обратите внимание на производителя. Лучше выбирать отечественного, чтобы в случае поломки или брака вы могли оперативно вернуть или отремонтировать товар. Во-вторых, газонокосилка должна иметь ряд важных функций: регулировку высоты скашивания травы, выбор режима скорости, колёса должны быть с подшипниками для большей проходимости и устойчивости, а ручки — складные для удобства хранения.

В-третьих, следует выбирать алюминиевые ножи. Этот материал прослужит дольше и не заржавеет. При этом нужно отдавать предпочтение косилкам с большими лопастями рядом с ножом, чтобы срезать траву, а не вырывать.