Дачникам рассказали, как спасти выращенный на участке каштан от букашек
Депутат Чаплин: Обработку каштана раствором от насекомых стоит проводить вечером
Каштан — крайне красивое дерево, однако оно часто подвергается болезням и атакам различных ползучих вредителей. По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Никиты Чаплина, есть ряд способов, как спасти это растение.
"Для лечения каштанов специалистам удалось разработать новый способ борьбы — надевать на ствол дерева ловчий пояс. Это особая химическая клейкая лента, которая препятствует движению вредителей от земли к кроне", — рассказал он Лайфу.
Также, добавил парламентарий, можно удалить поражённые болезнью листья и обработать дерево. Однако делать это лучше вечером, иначе растение может получить ожог. Для приготовления самого эффективного раствора понадобятся 500 граммов золы, залитые литром воды на два дня, и пять граммов разведённого хозяйственного мыла. Наносить его нужно дважды с периодичностью в неделю.
Другой метод — бабушкин: каштан нужно опрыскать настоем сорной травы и воды в соотношении один к двум. Однако самый старый и проверенный метод — простая побелка ствола.
"Так вы обезопасите свой сад от непрошеных маленьких букашек и спасёте любимые деревья", — резюмировал собеседник Лайфа.
Ранее Никита Чаплин рассказывал, какие украшения для дачи уже вышли из моды. По его словам, садоводам стоит отказаться от гипсовых гномиков, пластиковых прудиков и разноцветной гальки.
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