Дачникам рассказали, как спасти выращенный на участке каштан от букашек

Каштан — крайне красивое дерево, однако оно часто подвергается болезням и атакам различных ползучих вредителей. По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Никиты Чаплина, есть ряд способов, как спасти это растение.

"Для лечения каштанов специалистам удалось разработать новый способ борьбы — надевать на ствол дерева ловчий пояс. Это особая химическая клейкая лента, которая препятствует движению вредителей от земли к кроне", — рассказал он Лайфу.

Также, добавил парламентарий, можно удалить поражённые болезнью листья и обработать дерево. Однако делать это лучше вечером, иначе растение может получить ожог. Для приготовления самого эффективного раствора понадобятся 500 граммов золы, залитые литром воды на два дня, и пять граммов разведённого хозяйственного мыла. Наносить его нужно дважды с периодичностью в неделю.

Другой метод — бабушкин: каштан нужно опрыскать настоем сорной травы и воды в соотношении один к двум. Однако самый старый и проверенный метод — простая побелка ствола.

"Так вы обезопасите свой сад от непрошеных маленьких букашек и спасёте любимые деревья", — резюмировал собеседник Лайфа.