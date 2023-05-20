Российским дачникам рассказали, какие украшения на участке вышли из моды

Дачные участки лучше уже не украшать гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой. Эти элементы декора вышли из моды, заявил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он посоветовал не тратиться на задумки, которые на данный момент потеряли свою актуальность. Чаплин напомнил, что есть садовые объекты, которые со временем выходят из моды.

"Садовые фигуры, цветные гипсовые гномы всё-таки уже вышли из моды. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Депутат также посоветовал отказаться от разноцветной гальки в пользу натуральных цветов и материалов. По его словам, такой декор актуален только на детской площадке.

Для оборудования водоёма на участке лучше использовать камень или плитку, но не пластик. Для шашлыков же стоит оборудовать зону барбекю с переносным мангалом, а не использовать большие беседки. Чаплин посоветовал отказаться от массивных объектов на участке и уходить в сторону модного минимализма.