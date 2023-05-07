Россиянам назвали растения, за выращивание которых можно нарваться на штраф

На территории России запрещено выращивать мак и коноплю, если на то нет соответствующей лицензии. Об этом радио Sputnik рассказал юрист Владимир Комсолев.

Смысл запрета в том, что данные растения могут служить сырьём для изготовления наркотических средств. Если у владельца огорода или сада будут найдены на участке эти травы, его могут привлечь к ответственности.

"Законодательство напрямую запрещает оборот наркотических средств, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию", — сообщил Комсолев.

Дачников могут оштрафовать, если они планируют продавать выращиваемые культуры за 300–500 рублей. Также в отдельных регионах РФ садоводы обязаны истреблять борщевик. Если этого не делать, их тоже могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Неприятными последствиями может обернуться для дачника и неправильная посадка крупностволовых растений и плодовых деревьев, если они находятся ближе одного метра к забору соседа. Такое требование призвано защитить владельцев чужой территории от затенения участка и попадания на него веток.