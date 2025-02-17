В школах прошёл урок «Разговоры о важном», посвящённый служению Отечеству

В России 17 февраля школьники и студенты на внеурочных занятиях «Разговоры о важном» обсудили, что значит служить Отечеству. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Военкор Евгений Поддубный выступил спикером на занятии «Разговоры о важном». Видео © VK / Разговоры о важном

«Сегодня школьники и студенты в рамках занятия «Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова» из цикла встреч «Разговоры о важном» обсуждали с педагогами тему служения Отечеству», — указано в сообщении.

Российский актёр кино и телевидения Евгений Егоров отметил, что в 2025 году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Современные россияне благодарят за Победу своих прабабушек и прадедушек, которые сражались или работали в тылу, ведь именно благодаря им и проходят разговоры о важном.

На занятии школьники и студенты на примере биографии прославленного адмирала Фёдора Ушакова, непобедимого флотоводца, увидели, что значит посвятить свою жизнь служению РФ, отстаиванию интересам страны и проявлению мужества в самых сложных ситуациях. Великий флотоводец не проиграл ни одного сражения и стал олицетворением преданности долгу и любви к Родине. Федеральным спикером тематического занятия стал Герой РФ, военкор Евгений Поддубный. Молодые люди проявили интерес, слушая его урок, насыщенный личными наставлениями и историческими примерами.

«Вся история нашей страны – это история борьбы за собственное существование, особенно XX век – эпоха войн за наше существование и история побед в этих войнах. Мы – потомки победителей», – подчеркнул журналист, отметив преемственность поколений и важность сохранения исторической памяти.

Примеры великого адмирала Ушакова и современного героя Поддубного побудили школьников и учителей к размышлениям о своём месте в жизни страны и о том, как каждый может внести свой вклад в её процветание и безопасность.