«Разговоры о важном» 27 января посвятили Году защитника Отечества

В понедельник в российских школах прошёл традиционный урок «Разговоры о важном», посвящённый Году защитника Отечества. На встрече с молодёжью выступили ветеран Великой Отечественной войны, фронтовой разведчик и участник Парада Победы 24 июня 1945 года Константин Сергеевич Федотов, а также Герой Российской Федерации Николай Андреевич Соколов, который участвовал в специальной военной операции. Их примеры мужества и стойкости вдохновляют молодое поколение служить Родине и уважать историческую память.

«Родина – это прежде всего наш народ, который обустраивает русскую землю. Родину, как и родную мать, не выбирают», – подчеркнул Константин Сергеевич.

Николай Соколов добавил, что Родина начинается «с голоса матери, рук учителей, с семьи».

Во время занятия школьникам и студентам напомнили о Днях воинской славы и рассказали о мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе с учащимися отметили, что память о защитниках Отечества укрепляет связь между поколениями, помогает осознать ценность мира и воспитывает любовь к Родине и ответственность за ее будущее.