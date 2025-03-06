Путин назвал «миссией от Бога» помощь семьям героев СВО
Президент РФ Владимир Путин назвал «миссией от Бога» помощь семьям участников спецоперации во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в едином центре поддержки участников СВО. Глава государства поблагодарил за работу волонтёров организации.
Путин назвал «миссией от Бога» помощь семьям героев СВО. Видео © Life.ru
«Там, в таких ситуациях и местах, информация как снежный ком или водопад — не знаешь, куда бежать и что делать. Я это прекрасно понимаю», — сказал президент России.
Также Путин во время встречи поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта, особые слова благодарности он адресовал участницам СВО. Он подчеркнул, что это«добрый, хороший, радостный» день, который в России ассоциируется с приходом весны и весенним обновлением.
Life.ru