Президент РФ Владимир Путин назвал «миссией от Бога» помощь семьям участников спецоперации во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в едином центре поддержки участников СВО. Глава государства поблагодарил за работу волонтёров организации.

Путин назвал «миссией от Бога» помощь семьям героев СВО. Видео © Life.ru

«Там, в таких ситуациях и местах, информация как снежный ком или водопад — не знаешь, куда бежать и что делать. Я это прекрасно понимаю», — сказал президент России.