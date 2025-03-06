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6 марта, 14:09

Путин прибыл в центр поддержки бойцов СВО со вдовой комбата-героя Отмели

Путин прибыл в единый центр поддержки участников СВО в Москве

Президент России Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой прибыл в единый центр поддержки участников СВО в столице. Об это сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Владимир Путин прибыл в центр поддержки участников. Видео © Telegram / Зарубин

На первом этапе российскому президенту продемонстрировали помещение, в котором бойцам спецоперации оказывают помощь в трудоустройстве. С главой государства всё осмотрела вдова командира батальона Сергея Чебнёва с позывным Отмель, который погиб, самоотверженно защищая населённый пункт Малая Локня Суджанского района Курской области во время атаки ВСУ.

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Сегодня в Кремле глава государства вручил Ольге Чебнёвой «Золотую звезду» Героя России, которой наградил комбата. Отмель героически отдал свою жизнь в бою, чтобы спасти сослуживцев в Курской области.

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Life.ru

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