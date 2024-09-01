Комбат-герой с позывным «Отмель» отдал жизнь за своих бойцов в Курской области

Числившийся без вести пропавшим командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Отмель» героически погиб, защищая курское приграничье. Об этом корреспонденту Kp.ru рассказали вышедшие из окружения бойцы.

Он окончил общевойсковой факультет Казанского танкового училища. На момент начала СВО «Отмель» уже уволился из армии, но сидеть дома не смог и сам пошёл в военкомат. В итоге его мобилизовали. Он возглавил батальон 9-го мотострелкового полка, которому доверяли самые сложные задачи в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Курской областях.

Боевая работа военнослужащих мотострелкового батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» в населенном пункте Малая Локня Курской области. Видео © Предоставлено Life.ru

Подразделение находилось на отдыхе, но ребят подняли по тревоге и направили на границу. Там и случилось последнее сражение «Отмели».

Бойцы мотострелкового батальона одного из соединений армейского корпуса группировки войск «Север» отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населённый пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11.

Несмотря на атаки превосходящих сил противника на боевых машинах пехоты западного производства Marder и Stryker, использование ударных БпЛА для нанесения огневого поражения обороняющимся силам, личный состав подразделения во взаимодействии с военнослужащими пограничной службы грамотно организовали оборону и успешно уничтожили врага на подступах к спецобъекту.

Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключённых, защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков.

Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту защитники, практически находясь в окружении, вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций. Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляют экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносят удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.

Награждение командира батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Отмель» Орденом Мужества. Видео © Предоставлено Life.ru

«Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание — абсолютное доверие. Подходит командир к нам и спрашивает: кто пойдёт со мной? Я всегда заходил с ним первым», — рассказывал корреспонденту «Кадет».

В свой последний бой любимый командир поступил точно так же: в момент организации круговой обороны «Отмель» взял под своё крыло все подразделения в деревне. К нему также прислушивались командиры других полков.

«Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», — отметил боец «Кадет».

Товарищи в один голос говорят, что «Отмель» никогда не прятался за спинами подчинённых, был рядом, беря на себя функции, которые командиру вроде и не свойственны. Именно благодаря командиру наш батальон смог прорваться к своим ребятам и рассказать о последнем подвиге «Отмели».

Позывной «Белый», старший наводчик АГС-17. Видео © Предоставлено Life.ru