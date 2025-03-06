Путин вручил «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, который помешал ВСУ прорваться к Курской АЭС

Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с вдовой Сергея Чебнёва Ольгой и вручил ей звезду Героя России. Командир батальона с позывным Отмель был удостоен высокого звания посмертно за подвиг, совершённый во время обороны Малой Локни в Курской области.

Путин вручил вдове Сергея Чебнёва награду звезду Героя России. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Ольга Чебнёва получила золотую звезду героя в день рождения погибшего супруга — 6 марта Сергею исполнилось бы 46 лет. Президент пообщался с женщиной и узнал о том, как она, воспитывая троих детей, находит силы для общественной деятельности. Семья Чебнёвых сейчас живет в Калининграде, где Ольга активно принимает участие в деятельности совета при губернаторе по вопросам поддержки участников СВО и их близких.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после вручения награды Владимир Путин и Ольга Чебнёва вместе посетят московский филиал фонда «Защитники Отечества».

Погибший командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Отмель. Обложка © Предоставлено Life.ru

Подполковник Сергей Владимирович Чебнёв к моменту начала СВО завершил военную службу, но отправился на фронт добровольцем. Он командовал батальоном 9-го мотострелкового полка и выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.