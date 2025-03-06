Путин вручил «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, который помешал ВСУ прорваться к Курской АЭС
Путин вручил «Золотую звезду» вдове погибшего под Курском комбата Чебнёва
Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с вдовой Сергея Чебнёва Ольгой и вручил ей звезду Героя России. Командир батальона с позывным Отмель был удостоен высокого звания посмертно за подвиг, совершённый во время обороны Малой Локни в Курской области.
Путин вручил вдове Сергея Чебнёва награду звезду Героя России. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Ольга Чебнёва получила золотую звезду героя в день рождения погибшего супруга — 6 марта Сергею исполнилось бы 46 лет. Президент пообщался с женщиной и узнал о том, как она, воспитывая троих детей, находит силы для общественной деятельности. Семья Чебнёвых сейчас живет в Калининграде, где Ольга активно принимает участие в деятельности совета при губернаторе по вопросам поддержки участников СВО и их близких.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после вручения награды Владимир Путин и Ольга Чебнёва вместе посетят московский филиал фонда «Защитники Отечества».
Погибший командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Отмель. Обложка © Предоставлено Life.ru
Подполковник Сергей Владимирович Чебнёв к моменту начала СВО завершил военную службу, но отправился на фронт добровольцем. Он командовал батальоном 9-го мотострелкового полка и выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.
В августе 2024 года Чебнёв получил Звезду Героя. В течение 12 дней подполковник, командовал личным составом трёх полков различного подчинения, оборонял село Малая Локня в Суджанском районе, удерживая важным плацдарм во время вторжения ВСУ в Курскую область. 18 августа Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовиков, чтобы помешать десанту противника закрепиться в тылу. Группа подполковника попала под удары БПЛА-камикадзе и миномётов. В результате Отмель получил смертельные ранения, но благодаря отваге его группы ВСУ не смогли прорваться к Курской АЭС, а российские войска получили время перебросить резервы.
Telegram / «Кремль. Новости»