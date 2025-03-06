Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 13:52

Путин вручил «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, который помешал ВСУ прорваться к Курской АЭС

Путин вручил «Золотую звезду» вдове погибшего под Курском комбата Чебнёва

Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с вдовой Сергея Чебнёва Ольгой и вручил ей звезду Героя России. Командир батальона с позывным Отмель был удостоен высокого звания посмертно за подвиг, совершённый во время обороны Малой Локни в Курской области.

Путин вручил вдове Сергея Чебнёва награду звезду Героя России. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Ольга Чебнёва получила золотую звезду героя в день рождения погибшего супруга — 6 марта Сергею исполнилось бы 46 лет. Президент пообщался с женщиной и узнал о том, как она, воспитывая троих детей, находит силы для общественной деятельности. Семья Чебнёвых сейчас живет в Калининграде, где Ольга активно принимает участие в деятельности совета при губернаторе по вопросам поддержки участников СВО и их близких.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после вручения награды Владимир Путин и Ольга Чебнёва вместе посетят московский филиал фонда «Защитники Отечества».

Погибший командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Отмель. Обложка © Предоставлено Life.ru

Погибший командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Отмель. Обложка © Предоставлено Life.ru

Подполковник Сергей Владимирович Чебнёв к моменту начала СВО завершил военную службу, но отправился на фронт добровольцем. Он командовал батальоном 9-го мотострелкового полка и выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области, удостоившись ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.

В августе 2024 года Чебнёв получил Звезду Героя. В течение 12 дней подполковник, командовал личным составом трёх полков различного подчинения, оборонял село Малая Локня в Суджанском районе, удерживая важным плацдарм во время вторжения ВСУ в Курскую область. 18 августа Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовиков, чтобы помешать десанту противника закрепиться в тылу. Группа подполковника попала под удары БПЛА-камикадзе и миномётов. В результате Отмель получил смертельные ранения, но благодаря отваге его группы ВСУ не смогли прорваться к Курской АЭС, а российские войска получили время перебросить резервы.

Медсестра ушла на СВО в память о погибшем женихе и встретила там новую любовь
Медсестра ушла на СВО в память о погибшем женихе и встретила там новую любовь
Обложка ©

Telegram / «Кремль. Новости»

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Общество
  • Курская область
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar