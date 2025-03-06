Медсестра ушла СВО в память о погибшем женихе и встретила там новую любовь

Россиянка Мария дала себе обещание пойти на СВО в день похорон любимого. Женщина взяла себе его позывной — Лезгин. А уже попав на фронт, стала Лезгинкой. На передовой она встретила новую любовь. Возлюбленный сделал Марии предложение, встав на раненое колено. Свою удивительную историю она рассказала RT.

Жених Марии Роман Ибремпашаев служил в ВДВ. Пара познакомилась в интернете, а впервые встретилась на вокзале в Туле. Уже с первого дня влюблённые поняли, что не могут друг без друга. В ноябре 2023 года они должны были пожениться, но Роман не выходил на связь после 9 октября. Позже выяснилось, что он погиб 14 октября в зоне спецоперации.

«Однажды он спросил: «Что будешь делать, если я погибну?» Я сразу сказала: «Пойду на СВО». Рома улыбнулся и ответил: «Я буду с тобой». И добавил, что если я потом решу создать семью, то пусть человек рядом со мной будет хороший, надёжный, оберегающий. Я тогда на него обиделась за эти слова. Но он во всём оказался прав», — вспоминает Мария.

Сослуживцы рассказали, что Роман погиб под Соледаром после атаки дрона-камикадзе. На похоронах Мария держала его за руку и дала то самое обещание — пойти на СВО. Женщина подписала контракт с Минобороны и взяла себе позывной Лезгин в честь погибшего жениха.

Теперь она старший санинструктор медицинской эвакуации с позывным Лезгинка. Однако бойцы называют Марию иначе — «ангел», «сестричка», «родная». На гражданке Мария работала медсестрой и имеет опыт в ковидном госпитале. Тем не менее на фронте ей пришлось многому научиться.

Периодически Мария вместе с военными едет в больницу, где можно сделать рентген и провести медицинские исследования. В одной из таких поездок она встретила санинструктора штурмовиков по имени Сергей с позывным Туман. Мария сразу заприметила молодого, но уставшего человека. Вскоре они вновь увиделись и обменялись телефонами. Сергей покорил женщину настойчивостью и добротой, ведь он всё время думает не о себе, а о своих ребятах.

После гибели Романа Марию долго мучил вопрос: означает ли новая любовь предательство её жениха? Однако после знакомства с Сергеем ей приснился сон, в котором был Роман. Он улыбался и одобрительно кивал. Уже через пару месяцев после знакомства Туман сделал Лезгинке предложение, встав на раненое колено и подарив кольцо. Ещё через пару дней они расписались.

«Моим дочкам девять и семь лет, они Серёжу приняли, называют папой. Мы все вместе храним память о Роме. Недавно фотографировались семьёй, и у Серёжи на груди была та самая, Ромина, медаль Жукова», — закончила свой рассказ Мария.