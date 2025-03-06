Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта поздравил всех женщин с наступающим праздником, уделив особое внимание участницам спецоперации. Поздравление российского лидера прозвучало на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Поздравление Путина. Видео © Life.ru

«Прежде всего хочу сказать, что мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень тёплый. У нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем — к мамам, к подругам, к жёнам, к сослуживцам», — отметил глава государства.

Путин поздравил всех женщин к наступающим праздником, подчеркнув, что это «добрый, хороший, радостный» день, который в России ассоциируется с приходом весны и весенним обновлением. Среди присутствующих были и женщины военнослужащие, которым президент выразил особую благодарность за их труд и службу Родине.