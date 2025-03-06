Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 14:58

Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта поздравил всех женщин с наступающим праздником, уделив особое внимание участницам спецоперации. Поздравление российского лидера прозвучало на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Поздравление Путина. Видео © Life.ru

«Прежде всего хочу сказать, что мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень тёплый. У нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем — к мамам, к подругам, к жёнам, к сослуживцам», — отметил глава государства.

Путин поздравил всех женщин к наступающим праздником, подчеркнув, что это «добрый, хороший, радостный» день, который в России ассоциируется с приходом весны и весенним обновлением. Среди присутствующих были и женщины военнослужащие, которым президент выразил особую благодарность за их труд и службу Родине.

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Путин вручил «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, который помешал ВСУ прорваться к Курской АЭС

Ранее сегодня Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой прибыл в единый центр поддержки участников СВО. С главой государства приехала и вдова командира батальона Сергея Чебнёва с позывным Отмель, который погиб, самоотверженно защищая населённый пункт Малая Локня Курской области во время атаки ВСУ.

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Life.ru

Владимир Озеров
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