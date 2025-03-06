Путин вручит «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, сделавшего колонию в Локне крепостью на пути ВСУ

Как писал Life.ru, командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» Сергей Чебнев с позывным Отмель героически погиб, защищая курское приграничье. Наши отряды в полном окружении удерживали свои позиции в районе Малой Локни, в то время как противник пытался прорваться вглубь. Когда российские военные были зажаты в женской колонии, то оставшиеся в живых пошли на прорыв. Чебнев действовал самоотверженно и героически вёл ребят до самой гибели. По словам сослуживцев, он никогда не прятался за спинами рядовых и сумел надолго удержать противника под Малой Локней, пока туда не подоспела поддержка с воздуха.