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6 марта, 10:36

Путин вручит «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, сделавшего колонию в Локне крепостью на пути ВСУ

Путин вручит «Золотую звезду» вдове погибшего у Суджи командира Сергея Чебнева

Сергей Чебнев с позывным Отмель. Обложка © Telegram / Kotsnews

Сергей Чебнев с позывным Отмель. Обложка © Telegram / Kotsnews

Президент РФ Владимир Путин вручит «Золотую Звезду» Героя РФ вдове командира батальона Сергея Чебнева с позывным Отмель, который погиб, самоотверженно защищая населённый пункт Малая Локня Суджанского района Курской области во время атаки ВСУ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вручение награды состоится сегодня, 6 марта.

«Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете встретиться с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит вдове «Золотую Звезду» Героя РФ посмертно», — отметил Песков.

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Как писал Life.ru, командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» Сергей Чебнев с позывным Отмель героически погиб, защищая курское приграничье. Наши отряды в полном окружении удерживали свои позиции в районе Малой Локни, в то время как противник пытался прорваться вглубь. Когда российские военные были зажаты в женской колонии, то оставшиеся в живых пошли на прорыв. Чебнев действовал самоотверженно и героически вёл ребят до самой гибели. По словам сослуживцев, он никогда не прятался за спинами рядовых и сумел надолго удержать противника под Малой Локней, пока туда не подоспела поддержка с воздуха.

Татьяна Миссуми
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