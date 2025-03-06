Путин вручит «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, сделавшего колонию в Локне крепостью на пути ВСУ
Путин вручит «Золотую звезду» вдове погибшего у Суджи командира Сергея Чебнева
Сергей Чебнев с позывным Отмель. Обложка © Telegram / Kotsnews
Президент РФ Владимир Путин вручит «Золотую Звезду» Героя РФ вдове командира батальона Сергея Чебнева с позывным Отмель, который погиб, самоотверженно защищая населённый пункт Малая Локня Суджанского района Курской области во время атаки ВСУ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вручение награды состоится сегодня, 6 марта.
«Президент имеет в виду у себя в рабочем кабинете встретиться с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит вдове «Золотую Звезду» Героя РФ посмертно», — отметил Песков.
Как писал Life.ru, командир батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» Сергей Чебнев с позывным Отмель героически погиб, защищая курское приграничье. Наши отряды в полном окружении удерживали свои позиции в районе Малой Локни, в то время как противник пытался прорваться вглубь. Когда российские военные были зажаты в женской колонии, то оставшиеся в живых пошли на прорыв. Чебнев действовал самоотверженно и героически вёл ребят до самой гибели. По словам сослуживцев, он никогда не прятался за спинами рядовых и сумел надолго удержать противника под Малой Локней, пока туда не подоспела поддержка с воздуха.