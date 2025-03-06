Владимир Путин
Великий пост
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Регион
6 марта, 15:42

Путин назвал главное условие успеха на поле боя

Путин назвал сплочённость России главным условием успеха в бою

Российский лидер Владимир Путин назвал сплочённость в стране ключевым условием успеха на поле боя. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Ваша работаона способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха, говорю совершенно ответственно», — сказал Путин, обращаясь к участникам встречи.

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Ранее президент отметил, что стране приходится развиваться в условиях боевых действий. Однако по словам Путина, это позволяет государству стать сильнее и крепче перед лицом неприятностей и невзгод.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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