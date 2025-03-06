Путин назвал главное условие успеха на поле боя

Российский лидер Владимир Путин назвал сплочённость в стране ключевым условием успеха на поле боя. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Ваша работа — она способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха, говорю совершенно ответственно», — сказал Путин, обращаясь к участникам встречи.