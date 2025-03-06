Путин: Россия живёт и развивается в условиях боевых действий

России приходится развиваться и укрепляться в условиях боевых действий. На это обратил своё внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно фонда «Защитники Отечества», по тем направлениям, которыми вы занимаетесь. И вообще, в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери – всё это связано с боевыми действиями», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, в данный момент России приходиться жить и прогрессировать в таких рамках.