Путин: Россия живёт и развивается в условиях боевых действий
России приходится развиваться и укрепляться в условиях боевых действий. На это обратил своё внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
«Наверное, будет лучше, если я вас послушаю и по работе непосредственно фонда «Защитники Отечества», по тем направлениям, которыми вы занимаетесь. И вообще, в целом по ситуации, которая складывается, к сожалению, иногда складывается и трагически для семей, для наших ребят: и ранения, и потери – всё это связано с боевыми действиями», — сказал глава государства.
По словам российского лидера, в данный момент России приходиться жить и прогрессировать в таких рамках.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сейчас проходит через весьма сложный период в своей истории. Ключевым его фактором стал конфликт на Украине. По словам российского лидера, это противостояние наша страна не выбирала сама, но ей его навязали.
Life.ru