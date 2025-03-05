Путин: Россия проходит через сложный этап истории и сражается за будущее

В настоящее время Россия проходит через непростой период своей истории. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на заседании коллегии МВД, подчеркнув, что наша страна борется за своё будущее.

«Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живёт, работает и сражается за свое будущее. Проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития», — сказал Путин.