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Регион
5 марта, 11:56

Путин: Россия проходит через сложный этап истории и сражается за будущее

В настоящее время Россия проходит через непростой период своей истории. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на заседании коллегии МВД, подчеркнув, что наша страна борется за своё будущее.

«Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живёт, работает и сражается за свое будущее. Проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития», — сказал Путин.

Путин поручил МВД привлекать в Россию разделяющих её ценности иностранцев
Путин поручил МВД привлекать в Россию разделяющих её ценности иностранцев

Сегодня Путин начал ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России, в ходе которого поблагодарил сотрудников МВД за их труд. Президент также выделил представителей силовых структур из Курской области, Донбасса и Новороссии. Кроме того, на встрече политик подчеркнул необходимость принятия мер для защиты молодежи от криминальных влияний.

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Life.ru

Николь Вербер
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