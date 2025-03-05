Путин: Россия проходит через сложный этап истории и сражается за будущее
В настоящее время Россия проходит через непростой период своей истории. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на заседании коллегии МВД, подчеркнув, что наша страна борется за своё будущее.
«Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живёт, работает и сражается за свое будущее. Проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития», — сказал Путин.
Сегодня Путин начал ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел России, в ходе которого поблагодарил сотрудников МВД за их труд. Президент также выделил представителей силовых структур из Курской области, Донбасса и Новороссии. Кроме того, на встрече политик подчеркнул необходимость принятия мер для защиты молодежи от криминальных влияний.
Life.ru