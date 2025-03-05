Владимир Путин
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Регион
5 марта, 11:16

Путин поручил МВД привлекать в Россию разделяющих её ценности иностранцев

Президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД заявил о необходимости улучшить механизмы возвращения соотечественников в страну. Глава государства считает, что они также должны затрагивать и желающих переселиться в Россию иностранцев.

«Конечно, следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более — если имеют соответствующие квалификацию образование и нужны нашей экономике», – сказал Путин.

Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии
Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии

Ранее Путин встретился на заседании с сотрудниками ФСБ. Российский лидер отметил, что для обеспечения надёжной защиты государства требуется внедрение дополнительных мер. Он поручил «усиливать охрану границ в потенциально опасных направлениях» и работать совместно с армейскими подразделениями, Росгвардией, МВД и местными властями для обеспечения безопасности жителей приграничных районов.

Андрей Бражников
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