Путин поручил МВД привлекать в Россию разделяющих её ценности иностранцев

Президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД заявил о необходимости улучшить механизмы возвращения соотечественников в страну. Глава государства считает, что они также должны затрагивать и желающих переселиться в Россию иностранцев.

«Конечно, следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более — если имеют соответствующие квалификацию образование и нужны нашей экономике», – сказал Путин.