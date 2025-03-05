Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД особо отметил правоохранителей в регионах Донбасса, Новороссии и Курской области. Глава государства указал, что они достойно и профессионально исполняют свои обязанности, несмотря на сложные условия.

«Особо отмечу тех, кто несёт службу в Донбассе, в Новороссии, в Курской области. В сложных условиях вы работали достойно и профессионально», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что правоохранители сделали всё возможное для защиты правопорядка и обеспечения ритмичной работы территориальных подразделений, невзирая на большую нагрузку.