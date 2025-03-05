Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД особо отметил правоохранителей в регионах Донбасса, Новороссии и Курской области. Глава государства указал, что они достойно и профессионально исполняют свои обязанности, несмотря на сложные условия.
«Особо отмечу тех, кто несёт службу в Донбассе, в Новороссии, в Курской области. В сложных условиях вы работали достойно и профессионально», — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что правоохранители сделали всё возможное для защиты правопорядка и обеспечения ритмичной работы территориальных подразделений, невзирая на большую нагрузку.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин открыл ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ. Участники встречи подведут итоги работы органов внутренних дел за 2024 год и определят приоритетные направления на 2025 год. В начале своего выступления Путин поблагодарил сотрудников МВД РФ за ответственный подход к работе.
Life.ru