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Регион
5 марта, 11:10

Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД особо отметил правоохранителей в регионах Донбасса, Новороссии и Курской области. Глава государства указал, что они достойно и профессионально исполняют свои обязанности, несмотря на сложные условия.

«Особо отмечу тех, кто несёт службу в Донбассе, в Новороссии, в Курской области. В сложных условиях вы работали достойно и профессионально», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что правоохранители сделали всё возможное для защиты правопорядка и обеспечения ритмичной работы территориальных подразделений, невзирая на большую нагрузку.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин открыл ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ. Участники встречи подведут итоги работы органов внутренних дел за 2024 год и определят приоритетные направления на 2025 год. В начале своего выступления Путин поблагодарил сотрудников МВД РФ за ответственный подход к работе.

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Life.ru

Никита Никонов
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