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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 18:01

Закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области одобрили для внесения в ГД

Законопроект, который предполагает присвоение статуса ветерана военнослужащим, защищающим Курскую область от вторжения со стороны ВСУ, получил одобрение для представления в Государственную Думу, согласно информации от Минобороны РФ.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня, 27 февраля, лично представил этот законопроект на заседании правительства России, где тот был утверждён для дальнейшей передачи в Государственную Думу.

Уточняется, что данный проект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Эта мера поддержки также будет распространяться на работников органов внутренних дел, национальной гвардии, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета, а также прокуроров.

Бойцу СВО, которого бросила жена после ранения, помогают со сбором документов для выплат
Бойцу СВО, которого бросила жена после ранения, помогают со сбором документов для выплат

Ранее Life.ru сообщал о том, что для священнослужителей, работающих на фронте в рамках СВО, было предложено присвоить статус ветеранов боевых действий. Церковные служители, отправляющиеся в зону специальной военной операции, выполняют не только функцию духовной поддержки, но и представляют собой символы стойкости и веры. Эта инициатива получила одобрение со стороны РПЦ.

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Telegram / Минобороны

Николь Вербер
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