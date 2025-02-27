Закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области одобрили для внесения в ГД

Законопроект, который предполагает присвоение статуса ветерана военнослужащим, защищающим Курскую область от вторжения со стороны ВСУ, получил одобрение для представления в Государственную Думу, согласно информации от Минобороны РФ.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня, 27 февраля, лично представил этот законопроект на заседании правительства России, где тот был утверждён для дальнейшей передачи в Государственную Думу.

Уточняется, что данный проект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Эта мера поддержки также будет распространяться на работников органов внутренних дел, национальной гвардии, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета, а также прокуроров.