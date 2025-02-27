Военные из Курского приграничья смогут получить статус ветерана боевых действий

Военнослужащие и сотрудники силовых структур, находящиеся в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ в четверг, 27 февраля,

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство оказывает всестороннюю материальную и социальную поддержку участникам специальной военной операции. Это включает ежемесячные выплаты, налоговые льготы, приоритетное медицинское обслуживание, возможности для получения образования и помощь в трудоустройстве.

«Эти льготы должны быть доступны всем бойцам, включая тех, кто служит в приграничных регионах, таких как Курская область», – заявил Мишустин на заседании кабмина.

По указанию президента статус ветерана боевых действий будет распространен на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, выполняющих боевые задачи в этих районах.

«Мы надеемся, что предложенные изменения будут быстро одобрены парламентом, чтобы наши ребята и их семьи могли как можно скорее получить всю необходимую помощь от государства», – добавил Председатель Правительства.