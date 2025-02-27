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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 12:20

Военные из Курского приграничья смогут получить статус ветерана боевых действий

Военнослужащие и сотрудники силовых структур, находящиеся в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ в четверг, 27 февраля,

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство оказывает всестороннюю материальную и социальную поддержку участникам специальной военной операции. Это включает ежемесячные выплаты, налоговые льготы, приоритетное медицинское обслуживание, возможности для получения образования и помощь в трудоустройстве.

«Эти льготы должны быть доступны всем бойцам, включая тех, кто служит в приграничных регионах, таких как Курская область», – заявил Мишустин на заседании кабмина.

Кабмин упростил получение статуса ветерана боевых действий для добровольцев
Кабмин упростил получение статуса ветерана боевых действий для добровольцев

По указанию президента статус ветерана боевых действий будет распространен на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, выполняющих боевые задачи в этих районах.

«Мы надеемся, что предложенные изменения будут быстро одобрены парламентом, чтобы наши ребята и их семьи могли как можно скорее получить всю необходимую помощь от государства», – добавил Председатель Правительства.

Бойцу СВО, которого бросила жена после ранения, помогают со сбором документов для выплат
Бойцу СВО, которого бросила жена после ранения, помогают со сбором документов для выплат

А ранее Life.ru писал, что для фронтовых священников на СВО потребовали статус ветеранов боевых действий. Служители церкви, отправляющиеся в зону СВО, действуют не только как утешители душ, но и как символы стойкости и веры. В РПЦ поддержали эту идею.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Марина Фещенко
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