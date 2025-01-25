Кабмин упростил получение статуса ветерана боевых действий для добровольцев

Правительство России упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что речь идёт о гражданах, которые вступили в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе спецоперации (СВО). Удостоверение будет являться подтверждением статуса ветерана боевых действий, а его владельцы смогут получать законные льготы.

Согласно документу, для выдачи удостоверений воинская часть, на базе которой сформировано добровольческое формирование, будет направлять нужные документы в военкоматы региона, где доброволец состоит на воинском учёте. Организации в течение 10 дней рассмотрят документы и примут решение о выдаче удостоверения. Его выдадут либо самому добровольцу, либо родственникам, либо иным лицам по договорённости, отметили в кабмине.