Путин дал МВД карт-бланш на шаги для защиты молодёжи от втягивания в криминал
В России необходимо принять меры, чтобы оградить молодёжь от влияния на них криминальных элементов и втягивания в преступную деятельность. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время расширенного заседания коллегии МВД.
«Нужно и дальше делать всё, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность», — подчеркнул он.
Путин добавил, что сейчас сокращается уровень подростковой преступности, в частности за последнее десятилетие показатель уменьшился в два раза.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с речью во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Глава государства назвал ведомство сильным и эффективным звеном в вопросах укрепления национальной безопасности.
Life.ru