Путин дал МВД карт-бланш на шаги для защиты молодёжи от втягивания в криминал

В России необходимо принять меры, чтобы оградить молодёжь от влияния на них криминальных элементов и втягивания в преступную деятельность. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время расширенного заседания коллегии МВД.

«Нужно и дальше делать всё, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность», — подчеркнул он.

Путин добавил, что сейчас сокращается уровень подростковой преступности, в частности за последнее десятилетие показатель уменьшился в два раза.