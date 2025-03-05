Владимир Путин
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Регион
5 марта, 11:20

Путин дал МВД карт-бланш на шаги для защиты молодёжи от втягивания в криминал

В России необходимо принять меры, чтобы оградить молодёжь от влияния на них криминальных элементов и втягивания в преступную деятельность. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время расширенного заседания коллегии МВД.

«Нужно и дальше делать всё, чтобы защитить молодых людей от криминальных угроз, от втягивания в противоправную деятельность», — подчеркнул он.

Путин добавил, что сейчас сокращается уровень подростковой преступности, в частности за последнее десятилетие показатель уменьшился в два раза.

Путин поблагодарил сотрудников МВД РФ за ответственный подход к работе
Путин поблагодарил сотрудников МВД РФ за ответственный подход к работе

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с речью во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Глава государства назвал ведомство сильным и эффективным звеном в вопросах укрепления национальной безопасности.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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