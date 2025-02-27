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Регион
27 февраля, 12:49

Путин назвал ФСБ сильным и эффективным звеном в системе безопасности России

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Глава государства назвал ведомство сильным и эффективным звеном в вопросах укрепления национальной безопасности. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности. Ваши профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права наших граждан, надёжно защищали конституционный строй, боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции», — отметил президент.

Российский лидер высоко оценил оперативные и грамотные действия спецслужбы, которые отстаивали суверенитет и национальные интересы России, боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью и вели сложные контрразведывательные операции. Особые слова признательности Путин адресовал силовикам, которые во время СВО действовали в тылу ВСУ, на линии боевого соприкосновения, а также в республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях.

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Накануне в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Ставрополе предотвратили серию терактов, которые готовил гражданин одной из стран Центральной Азии по заданию украинских спецслужб.

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Telegram / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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