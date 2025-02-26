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26 февраля, 13:04

ФСБ пресекла серию терактов в Ставрополе, которые готовились по заданию Украины

В Ставрополе предотвратили серию терактов, которые готовил гражданин одной из стран Центральной Азии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Мужчину «вёл» куратор, находящийся на Украине, по его заданию злоумышленник готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края. Его целями могли стать главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя.

После совершения терактов он планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ, но был задержан.

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А ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале Пскова. Граждане из стран Центральной Азии действовали по указанию эмиссара террористической организации, раздававшего приказы из-за рубежа. После преступления террористы хотели сбежать из России, но были ликвидированы при задержании.


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ТАСС / Вадим Ахметов

Александра Вишнякова
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