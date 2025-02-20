Гривны и бомба: Появилось видео из логова украинского диверсанта в Саратове

ФСБ России показала кадры предотвращения террористического акта против чиновника в Саратовской области. Диверсант действовал по указке Киева и был ликвидирован при попытке оказать вооружённое сопротивление.

Предотвращение теракта в Саратовской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

На видео силовики изымают взрывчатое вещество и поражающие элементы, из которых преступник намеревался собрать бомбу. Также обнаружен схрон, где диверсант хранил СВУ и пистолет Макарова. Также дома у него были найдены украинские гривны. По данным следствия, злоумышленник должен был не только убить саратовского чиновника, но и передать СБУ разведывательные данные о военном аэродроме в Энгельсе. Заведено уголовное дело по факту подготовки к теракту.