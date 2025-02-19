Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 09:39

В Севастополе ФСБ задержала «Святого Павла» за призывы убивать русских

ФСБ задержала жителя Севастополя за призывы убивать россиян

В Севастополе задержали местного жителя, который призывал к убийству россиян. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, против мужчины завели уголовное дело, теперь ему грозить до пяти лет заключения свободы.

Задержание жителя Севастополя, призывавшего к убийству россиян. Видео © УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

По данным ведомства, 37-летний уроженец Севастополя под псевдонимом Saint Paul (Святой Павел) в мессенджере Telegram публиковал материалы с призывами к экстремистским действиям. В частности, он выступал за насильственные действия в отношении россиян.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием Интернета»)», — говорится в сообщении ФСБ.

В Хабаровском крае найден мёртвым работник мэрии, призывавший убивать бойцов СВО
В Хабаровском крае найден мёртвым работник мэрии, призывавший убивать бойцов СВО

Ранее Центральный окружной военный суд Екатеринбурга выписал штраф местному жителю, который в соцсетях публиковал призывы к терроризму. Также ему на три года запретили заниматься администрированием веб-сайтов.

Обложка ©

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Мария Любицкая
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar