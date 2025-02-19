В Севастополе ФСБ задержала «Святого Павла» за призывы убивать русских

В Севастополе задержали местного жителя, который призывал к убийству россиян. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, против мужчины завели уголовное дело, теперь ему грозить до пяти лет заключения свободы.

Задержание жителя Севастополя, призывавшего к убийству россиян. Видео © УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

По данным ведомства, 37-летний уроженец Севастополя под псевдонимом Saint Paul (Святой Павел) в мессенджере Telegram публиковал материалы с призывами к экстремистским действиям. В частности, он выступал за насильственные действия в отношении россиян.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием Интернета»)», — говорится в сообщении ФСБ.