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10 февраля, 08:19

ФСБ вычислила жителя Кургана, призывавшего к смене власти

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал жителя Кургана за оправдание терроризма и призывы к насильственному свержению власти. Как пишет URA.RU со ссылкой на УФСБ по Курганской области, мужчина должен выплатить 350 тысяч рублей штрафа. Также ему на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Призывы к терроризму 35-летний курганец публиковал в соцсетях, уголовное дело против него расследовал следственное подразделение УФСБ по Курганской области.

В ДНР сотрудники ФСБ задержали женщину за призывы к терроризму
В ДНР сотрудники ФСБ задержали женщину за призывы к терроризму

А ранее за призывы к терроризму было инициировано уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна. На него могут завести дело за интервью на YouTube, в котором блогер говорил, что нужно запускать беспилотники по жилым домам.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Skrypnykov Dmytro

Александра Вишнякова
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