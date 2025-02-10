ФСБ вычислила жителя Кургана, призывавшего к смене власти

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал жителя Кургана за оправдание терроризма и призывы к насильственному свержению власти. Как пишет URA.RU со ссылкой на УФСБ по Курганской области, мужчина должен выплатить 350 тысяч рублей штрафа. Также ему на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Призывы к терроризму 35-летний курганец публиковал в соцсетях, уголовное дело против него расследовал следственное подразделение УФСБ по Курганской области.