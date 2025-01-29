Блогеру Арсену Маркаряну грозит уголовка за призывы запускать дроны по жилым домам

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна. На него могут завести уголовное дело о призывах к терроризму из-за интервью на YouTube, в котором блогер говорил, что нужно запускать беспилотники по жилым домам.

«Прокуратура Москвы выявила видеоролик, содержащий интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении её граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении прокуратуры.

То же Маркарян озвучил во время участия в прямом эфире другого публичного канала. Прокуратура направила материалы проверки следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.