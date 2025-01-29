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Регион
29 января, 11:21

Блогеру Арсену Маркаряну грозит уголовка за призывы запускать дроны по жилым домам

На блогера Арсена Маркаряна требуют завести дело за призывы к терроризму

Блогер Арсен Маркарян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Блогер Арсен Маркарян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна. На него могут завести уголовное дело о призывах к терроризму из-за интервью на YouTube, в котором блогер говорил, что нужно запускать беспилотники по жилым домам.

«Прокуратура Москвы выявила видеоролик, содержащий интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении её граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении прокуратуры.

То же Маркарян озвучил во время участия в прямом эфире другого публичного канала. Прокуратура направила материалы проверки следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

На блогера Варламова* завели уголовное дело за нарушение деятельности иноагента
На блогера Варламова* завели уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

А ранее в Казахстане объявили в розыск блогершу, оскорбившую русскоязычную жительницу. Уголовное дело против Даны Орманбаевой было возбуждено ещё в апреле 2024 года.

Александра Вишнякова
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