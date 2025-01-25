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25 января, 17:14

В Казахстане объявили в розыск блогершу, оскорбившую русскоязычную жительницу

В Казахстане разыскивают блогершу Орманбаеву за разжигание межнациональной розни

Дана Орманбаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danapartnerl

Дана Орманбаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danapartnerl

В Казахстане в международный розыск объявили журналистку, продюсера и блогера Дану Орманбаеву. Женщину обвиняют в разжигании межнациональной розни, сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.

«Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем, подозреваемая объявлена в международный розыск»,передаёт сообщение полиции издание Orda.kz.

Уголовное дело на блогера было возбуждено ещё в апреле 2024 года. Орманбаева оскорбляла русскоязычную женщину в социальных сетях и даже угрожала с ней расправиться. Жительница Алматы предоставила правоохранителям переписку с журналисткой, в которой Дана нецензурно высказывается о национальности потерпевшей.

В своих социальных сетях блогерша заявила, что она — «не разжигатель межнациональной розни». По её словам, об этом знают все её русские друзья, партнёры и соратники. Орманбаева также назвала дело «надуманным и сфабрикованным».

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Алена Пенчугина
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