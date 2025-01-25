В Казахстане объявили в розыск блогершу, оскорбившую русскоязычную жительницу

В Казахстане в международный розыск объявили журналистку, продюсера и блогера Дану Орманбаеву. Женщину обвиняют в разжигании межнациональной розни, сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.

«Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем, подозреваемая объявлена в международный розыск», — передаёт сообщение полиции издание Orda.kz.

Уголовное дело на блогера было возбуждено ещё в апреле 2024 года. Орманбаева оскорбляла русскоязычную женщину в социальных сетях и даже угрожала с ней расправиться. Жительница Алматы предоставила правоохранителям переписку с журналисткой, в которой Дана нецензурно высказывается о национальности потерпевшей.