В Казахстане объявили в розыск блогершу, оскорбившую русскоязычную жительницу
В Казахстане разыскивают блогершу Орманбаеву за разжигание межнациональной розни
Дана Орманбаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danapartnerl
В Казахстане в международный розыск объявили журналистку, продюсера и блогера Дану Орманбаеву. Женщину обвиняют в разжигании межнациональной розни, сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.
«Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем, подозреваемая объявлена в международный розыск», — передаёт сообщение полиции издание Orda.kz.
Уголовное дело на блогера было возбуждено ещё в апреле 2024 года. Орманбаева оскорбляла русскоязычную женщину в социальных сетях и даже угрожала с ней расправиться. Жительница Алматы предоставила правоохранителям переписку с журналисткой, в которой Дана нецензурно высказывается о национальности потерпевшей.
В своих социальных сетях блогерша заявила, что она — «не разжигатель межнациональной розни». По её словам, об этом знают все её русские друзья, партнёры и соратники. Орманбаева также назвала дело «надуманным и сфабрикованным».
Ранее суд Москвы заочно осудил украинскую журналистку Янину Соколовскую на 7,5 года за фейки о ВС РФ. Сейчас она находится в международном розыске. При обысках у журналистки нашли израильские документы.