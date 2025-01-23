За что самая известная в России украинская журналистка Янина Соколовская получила 7,5 года колонии В России заочно осудили постоянную участницу политических шоу Янину Соколовскую. Она обвиняется в распространении фейков о ВС РФ. Журналистка успела сбежать, но на Украине её тоже своей не считают и не ждут. Где скрывается Соколовская? 23 января, 11:09 Журналистка Янина Соколовская. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art, © Wikipedia / Владислав Золотарь

Суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7 годам и 6 месяцам колонии по делу о фейках в отношении Российской армии. По версии следствия, ложь она распространяла в своём аккаунте в мессенджере.

— Приговором суда она признана виновной по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, совершённое по мотивам политической ненависти), — цитирует ТАСС сообщение столичной прокуратуры.

Напомним, в июле прошлого года в отношении Янины Соколовской Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за распространения ложной информации о ВС РФ. В августе Прокуратура Москвы добилась для журналистки заочного ареста, а уже осенью её объявили в международный розыск. Задержать её не успели — как стало известно позже, фигурантка смогла покинуть страну. По последним данным, с момента побега она обосновалась в Эстонии.

По данным следствия, подрывную деятельность Соколовская вела в своём телеграм-канале с марта по май 2022 года. Под видом правдивых сообщений украинка публиковала явно ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Незалежной. Официально она якобы тогда же покинула Россию из-за несогласия с политикой государства.

Кто такая Янина Соколовская

Янине Соколовской 53 года. Она, по своим собственным словам, коренная киевлянка. Её первая профессия — лаборантка радиотехнических измерений, но уже с 1990 года подалась в журналистику. При этом высшее образование получила намного позже: в 1997 году окончила Львовский полиграфический институт.

Известность в Незалежной получила, работая в украинских филиалах российских СМИ. Она была учредителем и главным редактором портала «Известия» на Украине, писала для «Коммерсанта» и «РИА Новости – Украина». Кроме того, была участницей общественно-политических программ на одном из центральных телеканалов.

Относительно недавно Соколовская часто появлялась в российских политических ток-шоу. Фото © vgtrk.ru

Где прячется Соколовская

Долгое время, куда могла сбежать украинская пропагандистка, не знали даже её коллеги. Например, украинский, а позже и российский журналист Юрий Кот, хорошо знавший Соколовскую лично, тогда предположил, что беглянка вряд ли уехала на родину, потому что «там её никто не ждёт».

Российские СМИ пишут, что журналистка сейчас постоянно живёт в Эстонии. Действительно, она часто появляется в эфирах прибалтийских телеканалов и у местных ютуб-блогеров. Впрочем, в своих соцсетях в качестве своего местоположения она указывает Лондон.

При этом вряд ли её ждут в странах старой Европы: накануне бегства она жёстко критиковала ЕС и руководство ряда ведущих стран союза. В своих соцсетях она даже договорилась до предсказаний.

«Как за столько лет, десятилетий нельзя было увидеть слепыми европейскими глазами, на что Украина способна и чем сильна?.. Германиям и прочим еэсовцам стоит приготовиться — если война не закончится вскоре, украинские семьи останутся жить в ЕС, украинские дети вырастут в ЕС, выучатся и пойдут в экономику и политику. И, зная нашу силу и активность, эти дети выйдут на первые позиции. И определять судьбы Европы будут они — украинцы. Ждать осталось совсем недолго — каких-то 15–20 лет», — написала Соколовская.

Что нашли при обысках в квартире Соколовской

В 2023 году российские оперативники приехали к Соколовской с обыском. В Москве фигурантка уголовного дела жила в Алексеевском районе. Здесь она занимала трёшку площадью 85 квадратных метров, расположенную в добротной кирпичной сталинке у западной стороны знаменитого столичного парка «Сокольники».

Сейчас Соколовская часто появляется на западных ресурсах. Фото © YouTube / Putin

В ходе обыска правоохранители обнаружили украинскую символику, армейский камуфляж, противогаз, деревянные мечи с трезубцем (беглянка растит троих детей). А кроме того, купюры разных номиналов и разных стран — 211 тысяч российских рублей, 18 тысяч американских долларов, 32,5 тысячи евро. Похоже, журналистка уехала из России так быстро, что даже не успела забрать с собой часть заработанных денег. Впрочем, возможно, она могла планировать вернуться, но уголовное дело спутало ей все планы.

Почему Соколовскую не любят на Украине

На родине Соколовскую не любят украинские патриоты. Считают, что на ток-шоу она подыгрывала российской стороне, изображая глупого «эксперта», которого легко победить логичными доводами.

Кроме того, в Незалежной её называют пиарщицей политика-фрика Олега Ляшко и его Радикальной партии, а также бывшего кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.

Сама же Соколовская в своих соцсетях пыталась убедить сограждан, что выполняла в Москве важную миссию — доносить украинскую позицию до россиян, «чтобы они понимали, какова реальная ситуация и что происходит на самом деле». И то, что ей была предоставлена российскими каналами такая возможность, она называла «положительной историей», которой нужно было обязательно воспользоваться.

Что думают о политической позиции Соколовской в России

Забавно, что в эту патриотическую миссию Соколовской в России верят даже далеко не все её коллеги — участники политических ток-шоу. Ряд таких приглашаемых телеэкспертов считают, что у нас в стране женщина просто зарабатывала на безбедную жизнь.

— Янина зарабатывала очень хорошие деньги, — сообщил Юрий Кот в комментарии одному из европейских каналов после новостей о заведённом в 2023 году в отношении журналистки уголовном деле. — И удивляться тому, что у неё нашли какие-то огромные суммы, не приходится. А поскольку она человек на самом деле абсолютно безыдейный — она просто меняла рубли на доллары и евро.

Авторы Евгений Кузнецов