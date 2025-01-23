Life.ru публикует фото обысков у журналистки Соколовской, которой дали 7,5 года за фейки о ВС РФ
При обысках у журналистки Соколовской нашли израильские документы
Янина Соколовская. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Янина Соколовская
В распоряжении Life.ru оказались кадры обысков у украинской журналистки Янины Соколовской в Москве, которую ранее заочно приговорили к 7,5 года колонии за распространение фейков о ВС РФ.
Кадры обысков у журналистки Соколовской, которой дали 7,5 года за фейки о ВС РФ. Фото © Life.ru
Кадры обысков у журналистки Соколовской, которой дали 7,5 года за фейки о ВС РФ. Фото © Life.ru
Кадры обысков у журналистки Соколовской, которой дали 7,5 года за фейки о ВС РФ. Фото © Life.ru
Кадры обысков у журналистки Соколовской, которой дали 7,5 года за фейки о ВС РФ. Фото © Life.ru
С обыском к журналистке приходили в 2023 году — тогда она уже покинула Россию. Соколовская снимала трёхкомнатную квартиру возле парка «Сокольники». В ходе обысков нашли украинскую символику, израильское временное удостоверение личности, комбинезон для химзащиты, противогаз, деревянные мечи с трезубцем и валюту разных стран — 18 тысяч долларов, 32,5 тысячи евро, 211 тысяч рублей.
Напомним, суд в Москве заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской. Её приговорили к 7,5 года лишения свободы по статье за распространение фейков о Российской армии. 53-летняя Соколовская уехала из России в 2022-м, сейчас она находится в международном розыске.