Суд Москвы заочно осудил журналистку Соколовскую на 7,5 года за фейки о ВС РФ

Столичный суд заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской. Её приговорили к 7,5 года лишения свободы по статье за распространение фейков о Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Приговором суда она признана виновной по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, совершённое по мотивам политической ненависти)», — сообщили в ведомстве.

Также в прокуратуре заявили, что Соколовская находится в международном розыске. Мера пресечения в виде 7 лет 6 месяцев колонии была избрана заочно. В материалах дела сказано, что журналистка распространяла в своих соцсетях заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ на СВО.

«Соколовская в марте 2022 года распространила для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее столичный суд приговорил к 9 годам колонии мэра украинского Днепропетровска Бориса Филатова* за распространение фейковой информации о ВС РФ и возбуждение ненависти. Чиновник публично призывал убивать россиян.