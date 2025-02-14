В Хабаровском крае найден мёртвым работник мэрии, призывавший убивать бойцов СВО

Сотрудник администрации Николаевска-на-Амуре Хабаровского края Артём Примак был найден мёртвым возле многоэтажного дома. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Тело 44-летнего Примака обнаружили местные жители и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи попытались его реанимировать, но не сумели.

По данным телеграм-канала, не так давно в отношении Примака возбудили уголовное дело об экстремизме. В прошлом его взгляды на политику страны свелись к тому, что солдат ВС РФ, вернувшихся со спецоперации, необходимо убивать. Спустя некоторое время последовало видео с извинениями.