В московском ЖК «Лефортово Парк» произошла стрельба
SHOT: В ЖК «Лефортово Парк» в Москве неизвестный открыл стрельбу, его задержали
Стрельба произошла в ЖК «Лефортово Парк» в Москве. Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета.
Задержание стрелявшего в ЖК «Лефортово Парк» в Москве. Видео © SHOT
Очевидцы рассказали, что услышали громкие звуки стрельбы со стороны Красноказарменного проезда. Мужчину задержали и отобрали у него оружие, к счастью, никто не пострадал. На месте ЧП сейчас находятся полицейские и Росгвардия. Личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются.
Ранее на западе Москвы произошла стрельба с похищением. Подозреваемых задержали в Подмосковье.
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