В московском ЖК «Лефортово Парк» произошла стрельба

Очевидцы рассказали, что услышали громкие звуки стрельбы со стороны Красноказарменного проезда. Мужчину задержали и отобрали у него оружие, к счастью, никто не пострадал. На месте ЧП сейчас находятся полицейские и Росгвардия. Личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются.