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Регион
13 февраля, 09:07

В московском ЖК «Лефортово Парк» произошла стрельба

SHOT: В ЖК «Лефортово Парк» в Москве неизвестный открыл стрельбу, его задержали

Стрельба произошла в ЖК «Лефортово Парк» в Москве. Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета.

Задержание стрелявшего в ЖК «Лефортово Парк» в Москве. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали, что услышали громкие звуки стрельбы со стороны Красноказарменного проезда. Мужчину задержали и отобрали у него оружие, к счастью, никто не пострадал. На месте ЧП сейчас находятся полицейские и Росгвардия. Личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Николай Рюмин
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