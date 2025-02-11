Российский боец ММА Руслан Крайнов потерял глаз после стрельбы в Краснодаре

Российский боец смешанных единоборств Руслан Крайнов потерял глаз после инцидента со стрельбой в Краснодаре. 29-летнему спортсмену теперь предстоит сложная операция. Об этом сообщил бойцовский клуб «Нарт» в соцсетях.

Инцидент произошёл в ночь на 9 февраля у ночного клуба на улице Зиповской. По версии следствия, мужчина открыл стрельбу и ранил охранника, которым оказался Крайнов. Полиция задержала двух подозреваемых, у которых нашли травматический пистолет и 18 патронов.

Полиция задержала подозреваемых. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю