Российский боец ММА Руслан Крайнов потерял глаз после стрельбы в Краснодаре
Руслан Крайнов. Обложка © mma-series.com
Российский боец смешанных единоборств Руслан Крайнов потерял глаз после инцидента со стрельбой в Краснодаре. 29-летнему спортсмену теперь предстоит сложная операция. Об этом сообщил бойцовский клуб «Нарт» в соцсетях.
Инцидент произошёл в ночь на 9 февраля у ночного клуба на улице Зиповской. По версии следствия, мужчина открыл стрельбу и ранил охранника, которым оказался Крайнов. Полиция задержала двух подозреваемых, у которых нашли травматический пистолет и 18 патронов.
Полиция задержала подозреваемых. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Следственный отдел УМВД по Краснодару в отношении злоумышленника возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Ранее конфликт со стрельбой произошёл между людьми в автомобилях Hyundai и Mercedes на Кастанаевской улице в Москве. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes применили травматическое оружие и похитили человека. Подозреваемые задержаны в Подмосковье.