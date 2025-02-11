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Регион
10 февраля, 23:11

Российский боец ММА Руслан Крайнов потерял глаз после стрельбы в Краснодаре

Руслан Крайнов. Обложка © mma-series.com

Руслан Крайнов. Обложка © mma-series.com

Российский боец смешанных единоборств Руслан Крайнов потерял глаз после инцидента со стрельбой в Краснодаре. 29-летнему спортсмену теперь предстоит сложная операция. Об этом сообщил бойцовский клуб «Нарт» в соцсетях.

Инцидент произошёл в ночь на 9 февраля у ночного клуба на улице Зиповской. По версии следствия, мужчина открыл стрельбу и ранил охранника, которым оказался Крайнов. Полиция задержала двух подозреваемых, у которых нашли травматический пистолет и 18 патронов.

Полиция задержала подозреваемых. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Следственный отдел УМВД по Краснодару в отношении злоумышленника возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

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Ранее конфликт со стрельбой произошёл между людьми в автомобилях Hyundai и Mercedes на Кастанаевской улице в Москве. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes применили травматическое оружие и похитили человека. Подозреваемые задержаны в Подмосковье.

Артём Гапоненко
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