Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 12:58

Неизвестные с автоматами Калашникова устроили стрельбу в метро Брюсселя

Один из преступников, открывший стрельбу у метро в Брюсселе. Обложка © X / visegrad

Один из преступников, открывший стрельбу у метро в Брюсселе. Обложка © X / visegrad

В Брюсселе неизвестные появились у входа в метро в балаклавах, после чего открыли огонь из автоматов Калашникова. Их зафиксировали камеры видеонаблюдания.

Неизвестные открыли огонь из автоматов в торговом центре в Брюсселе. Видео © X / David Atherton

Как пишет The Brussels Times, перестрелка произошла около 06:15 по местному времени. После случившегося подозреваемые скрылись в тоннелях метро. Их местоположение до сих пор неизвестно. Станция метро Клемансо и находящейся рядом вокзал Брюссель-Миди временно закрыты. Пострадавших нет, ведутся следственные мероприятия.

Согласно информации от местных правоохранительных органов, стрельба, вероятно, связана с незаконной деятельностью в сфере наркоторговли.

При стрельбе у школы для взрослых в Эребру погибли около десяти человек
При стрельбе у школы для взрослых в Эребру погибли около десяти человек

Ранее сообщалось, что посетительница евангельской церкви Лейквуд в Хьюстоне открыла огонь по прихожанам. Жертвой инцидента стал ребёнок, а мужчина 57 лет получил ранения в ногу.

Мария Любицкая
  • Новости
  • брюссель
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar