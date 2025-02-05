Неизвестные с автоматами Калашникова устроили стрельбу в метро Брюсселя

В Брюсселе неизвестные появились у входа в метро в балаклавах, после чего открыли огонь из автоматов Калашникова. Их зафиксировали камеры видеонаблюдания.

Неизвестные открыли огонь из автоматов в торговом центре в Брюсселе. Видео © X / David Atherton

Как пишет The Brussels Times, перестрелка произошла около 06:15 по местному времени. После случившегося подозреваемые скрылись в тоннелях метро. Их местоположение до сих пор неизвестно. Станция метро Клемансо и находящейся рядом вокзал Брюссель-Миди временно закрыты. Пострадавших нет, ведутся следственные мероприятия.

Согласно информации от местных правоохранительных органов, стрельба, вероятно, связана с незаконной деятельностью в сфере наркоторговли.