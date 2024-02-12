Вооружённая женщина устроила стрельбу в церкви Хьюстона, пострадал ребёнок

Посетительница евангельской церкви Лейквуд в Хьюстоне открыла огонь по прихожанам, сообщила городская полиция. Жертвой инцидента стал ребёнок, ещё один мужчина 57 лет получил ранения в ногу.

Преступницу ликвидировали присутствующие в здании правоохранители не при исполнении. Ею оказалась женщина 30–35 лет, личность которой устанавливается. По данным СМИ, с нею был мальчик в возрасте четырёх-пяти лет. Пострадавший пятилетний ребёнок находится в критическом состоянии. По словам очевидцев, злоумышленница утверждала, что у неё при себе взрывное устройство. Однако осмотр её тела не выявил наличия опасного предмета.