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11 февраля, 23:55

Вооружённая женщина устроила стрельбу в церкви Хьюстона, пострадал ребёнок

Вооружённая женщина устроила стрельбу в церкви Хьюстона. Обложка © X / Gage Goulding - KPRC 2

Вооружённая женщина устроила стрельбу в церкви Хьюстона. Обложка © X / Gage Goulding - KPRC 2

Посетительница евангельской церкви Лейквуд в Хьюстоне открыла огонь по прихожанам, сообщила городская полиция. Жертвой инцидента стал ребёнок, ещё один мужчина 57 лет получил ранения в ногу.

Преступницу ликвидировали присутствующие в здании правоохранители не при исполнении. Ею оказалась женщина 30–35 лет, личность которой устанавливается. По данным СМИ, с нею был мальчик в возрасте четырёх-пяти лет. Пострадавший пятилетний ребёнок находится в критическом состоянии. По словам очевидцев, злоумышленница утверждала, что у неё при себе взрывное устройство. Однако осмотр её тела не выявил наличия опасного предмета.

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Илья Пушкарев
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