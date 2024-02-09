Тело найденного с простреленной головой главы Федерации карате Петербурга лежало у мишеней для стрельбы
СК возбудил дело по факту смерти главы Федерации карате Петербурга Конева
Тело президента Федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева нашли у мишеней для стрельбы на территории стрелкового клуба "Невский" в Курортном районе, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата Следственного управления", — говорится в сообщении.
Ведётся следствие, назначены необходимые экспертизы. Других подробностей ведомство не предоставило.
Напомним, накануне, 8 февраля, в Курортном районе Санкт-Петербурга нашли тело 57-летнего президента Федерации карате Северной столицы Виталия Конева. Оно находилось на территории стрелкового клуба, в котором спортсмен работал тренером. Экспертиза показала, что в голове у мужчины была пуля.