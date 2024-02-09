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9 февраля, 06:54

Тело найденного с простреленной головой главы Федерации карате Петербурга лежало у мишеней для стрельбы

СК возбудил дело по факту смерти главы Федерации карате Петербурга Конева

Тело президента Федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева нашли у мишеней для стрельбы на территории стрелкового клуба "Невский" в Курортном районе, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата Следственного управления", — говорится в сообщении.

Ведётся следствие, назначены необходимые экспертизы. Других подробностей ведомство не предоставило.

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Напомним, накануне, 8 февраля, в Курортном районе Санкт-Петербурга нашли тело 57-летнего президента Федерации карате Северной столицы Виталия Конева. Оно находилось на территории стрелкового клуба, в котором спортсмен работал тренером. Экспертиза показала, что в голове у мужчины была пуля.

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VK / Федерация Карате Санкт-Петербурга

Матвей Константинов
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