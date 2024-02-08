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8 февраля, 19:41

Президент Федерации карате Петербурга Конев найден с простреленной головой

Kp.ru: Президента Федерации карате Санкт-Петербурга нашли с простреленной головой

Президент Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталий Конев. Обложка © T.me / kfis_spb

Президент Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталий Конев. Обложка © T.me / kfis_spb

В посёлке Песочный Курортного района было найдено тело 57-летнего президента Санкт-Петербургской федерации карате Виталия Конева. Об этом пишет kp.ru.

Тело нашли работники стрелкового клуба "Невский", расположенного на Пионерской улице в Санкт-Петербурге, где Конев работал инструктором. Информация об этом поступила в полицию 7 февраля незадолго до 17:00. По словам администратора клуба, тело находилось на площадке для стрельбы.

На место происшествия прибыли медики и констатировали смерть Конева. Экспертиза показала, что в голове у мужчины была пуля.

"Мы глубоко скорбим из-за скоропостижной кончины Виталия Конева. Он был многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призёром чемпионата мира, а также председателем тренерского совета и главным тренером федерации Петербурга. Его преданность и энтузиазм вдохновляли многих. Они неизменно оставляли неизгладимый след в сердцах всех, кто был знаком с ним", — сообщили в пресс-службе профильного комитета.

В свою очередь гендиректор клуба "Невский" Дмитрий Москвичев не сделал никаких заявлений о произошедшем. Конев возглавлял Федерацию карате Петербурга с 2013 года, был мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса по практической стрельбе, многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призёром ЧМ по практической стрельбе, председателем тренерского совета.

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