Президент Федерации карате Петербурга Конев найден с простреленной головой

В посёлке Песочный Курортного района было найдено тело 57-летнего президента Санкт-Петербургской федерации карате Виталия Конева. Об этом пишет kp.ru.

Тело нашли работники стрелкового клуба "Невский", расположенного на Пионерской улице в Санкт-Петербурге, где Конев работал инструктором. Информация об этом поступила в полицию 7 февраля незадолго до 17:00. По словам администратора клуба, тело находилось на площадке для стрельбы.

На место происшествия прибыли медики и констатировали смерть Конева. Экспертиза показала, что в голове у мужчины была пуля.

"Мы глубоко скорбим из-за скоропостижной кончины Виталия Конева. Он был многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призёром чемпионата мира, а также председателем тренерского совета и главным тренером федерации Петербурга. Его преданность и энтузиазм вдохновляли многих. Они неизменно оставляли неизгладимый след в сердцах всех, кто был знаком с ним", — сообщили в пресс-службе профильного комитета.