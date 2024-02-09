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9 февраля, 08:15

Мужчина застрелил своего дядю и ещё троих человек на рынке в Грузии

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Грузии

Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в грузинском Рустави, сообщили в пресс-службе МВД республики. Среди убитых есть родственник нападавшего.

"Погибли четыре человека, в том числе один из дядей обвиняемого, работавший на упомянутом рынке. Один человек — двоюродный брат обвиняемого — был ранен", — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован. Стрелка задержали на месте преступления, его мотивы не уточняются.

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Ранее девять человек погибло при стрельбе в Иране, все они — иностранцы. За нападением стоят боевики неназванной организации.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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