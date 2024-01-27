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27 января, 13:19

Девять иностранцев убиты в результате стрельбы в Иране

Девять человек убиты в результате стрельбы в иранском городе Сирак, пишет MEHR. Все они — иностранные граждане. Однако не уточняется, из каких конкретно стран они прибыли в Исламскую Республику.

Указывается, что огонь открыли боевики. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за вооружённое нападение.

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Ранее в Лос-Анджелесе прямо в Новый год произошла стрельба, в результате которой два человека погибло. Ещё восемь пострадавших госпитализировали. В деле разбирается полиция.

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Матвей Константинов
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