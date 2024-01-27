Девять иностранцев убиты в результате стрельбы в Иране

Девять человек убиты в результате стрельбы в иранском городе Сирак, пишет MEHR. Все они — иностранные граждане. Однако не уточняется, из каких конкретно стран они прибыли в Исламскую Республику.

Указывается, что огонь открыли боевики. Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за вооружённое нападение.