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2 января, 01:59

При стрельбе на новогодней вечеринке на складе в США погибло два человека

СМИ: В Лос-Анджелесе убито два человека на новогодней вечеринке

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 1 января, произошла стрельба на новогодней вечеринке в складском помещении, два человека погибли. Об этом передаёт радио KABC.

Всё произошло около 1:00 (12:00 мск) на пересечении Южной Санта-Фе-авеню и Портер-стрит. Известно, что погибшие не были бездомными. Также восемь человек ранены, некоторые из них доставлены в больницу. Сейчас правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.

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Ранее сообщалось, что депутат Парламента Италии Эмануэле Поццоло на новогодней вечеринке выстрелил в человека. Пострадавшего доставили в больницу, но на следующий день выписали, так как рана оказалась неглубокой.

Обложка ©

Shutterstock

Лариса Сафронова
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