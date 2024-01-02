При стрельбе на новогодней вечеринке на складе в США погибло два человека

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 1 января, произошла стрельба на новогодней вечеринке в складском помещении, два человека погибли. Об этом передаёт радио KABC.

Всё произошло около 1:00 (12:00 мск) на пересечении Южной Санта-Фе-авеню и Портер-стрит. Известно, что погибшие не были бездомными. Также восемь человек ранены, некоторые из них доставлены в больницу. Сейчас правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.