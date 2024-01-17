План "Перехват" в Петербурге: Пассажир "Лады" чуть не застрелил пешехода и попал в розыск

В Санкт-Петербурге объявили план "Перехват" из-за легковушки, пассажир которой открыл стрельбу по пешеходу. Ему не понравилось, как прохожий сманеврировал перед их авто. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, всё произошло в Колпино, где 44-летний пешеход перебежал дорогу и сильно разозлил двух парней на "Ладе". Остановившись на остановке у Ленина, они вышли из машины и поспешили высказать своё недовольство пешеходу, но почти сразу один из приятелей схватился за ствол. Он выстрелил несколько раз, после чего "ковбои" прыгнули в авто и скрылись, оставив пострадавшего на месте ЧП.