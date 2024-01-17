План "Перехват" в Петербурге: Пассажир "Лады" чуть не застрелил пешехода и попал в розыск
В Петербурге пассажир "Лады" открыл стрельбу по пешеходу, перебежавшему дорогу
В Санкт-Петербурге объявили план "Перехват" из-за легковушки, пассажир которой открыл стрельбу по пешеходу. Ему не понравилось, как прохожий сманеврировал перед их авто. Об этом сообщает SHOT.
В Петербурге пассажир "Лады" открыл стрельбу по пешеходу. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло в Колпино, где 44-летний пешеход перебежал дорогу и сильно разозлил двух парней на "Ладе". Остановившись на остановке у Ленина, они вышли из машины и поспешили высказать своё недовольство пешеходу, но почти сразу один из приятелей схватился за ствол. Он выстрелил несколько раз, после чего "ковбои" прыгнули в авто и скрылись, оставив пострадавшего на месте ЧП.
Мужчине чудом удалось спастись: врачи диагностировали у него гематому грудной клетки и ранение. Также "пострадала" и сама куртка — на ней осталась дырка со следами пороха от травмата. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Стрелявшего уже ищут. Пока удалось выяснить, что "Лада" принадлежит 71-летней старушке.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье задержали убийцу, который расстрелял 44-летнего жителя Владимирской области на парковке у торгового центра в Ногинске. После этого мужчину избили и попытались вытащить из машины, однако ему каким-то чудом удалось скрыться. Он попал в больницу, но скончался прямо на руках у врачей.
t.me / SHOT