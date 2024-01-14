Стало известно, кому принадлежит блатной гелик, устроивший ДТП в Екатеринбурге

Стало известно, кому принадлежит внедорожник Mercedes-Benz с так называемыми блатными номерами, который попал в аварию в центре Екатеринбурга. В ночь на 13 января автомобиль пролетел на красный свет, из-за чего в него врезалась легковушка марки "Киа".

Кадры ДТП, которое устроил водитель в центре Екатеринбурга. Видео © Telegram / Безумный ЕКБ

Как пишет портал E1.ru, по документам попавший в ДТП "гелендваген" принадлежит жене криминального авторитета Марселя Г., однако обычно тот ездит на этом авто сам. По словам очевидцев происшествия, за рулём пролетевшего на запрещённый сигнал светофора внедорожника был именно мужчина. После произошедшего он вышел из машины и сбежал.

Как выяснили журналисты, Марсель Г. родился в Дагестане, но уже долгое время проживает в Екатеринбурге. В прошлом он занимался единоборствами. Себя мужчина позиционирует как "решалу" и посредника в вопросах, находящихся за гранью правового поля (к примеру, выбивает долги). Также в сфере его бизнес-интересов находятся не совсем легальные парковки и помощь с обналичиванием денег.

Известно, что в 2016 году мужчина освободился из колонии, проведя там около шести лет за разбой. В 2019 году его осудили за хранение оружия. При обыске в его доме нашли пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Сам Марсель объяснил, что якобы нашёл оружие у помойки и решил оставить себе. В итоге суд назначил ему год и четыре месяца условно. При этом уже через несколько месяцев его поймали пьяным за рулём. Дело отправили в суд, но наказания он так и не получил.