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Регион
4 февраля, 17:53

В перестрелке у школы для взрослых в Швеции погибли около десяти человек

В результате перестрелки у школы для взрослых в Швеции погибли примерно десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«В результате инцидента погибли около десяти человек. В настоящее время мы работаем над идентификацией. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно», — говорится в сообщении.

На пресс-конференции сотрудники полиции сообщили, что стрелок был убит. Он действовал самостоятельно, его мотивы пока не установлены. Правоохранительные органы отметили, что пятеро человек получили огнестрельные ранения, однако не уточнили их возраст. В некоторых шведских СМИ появилось сообщение, что стрелком оказался 35-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Массовая стрельба произошла в ночном клубе в Нью-Йорке, есть раненые
Массовая стрельба произошла в ночном клубе в Нью-Йорке, есть раненые

Как сообщалось, в городе Эребру в центральной Швеции вблизи школы Campus Risbergska произошла стрельба. Стрелок не предъявлял никаких требований. Жителям района рекомендовали оставаться дома, поскольку у злоумышленника могут быть сообщники. Ранее поступала информация, что преступник совершил самоубийство.

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Shutterstock / FOTODOM / Jeppe Gustafsson

Александра Мышляева
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