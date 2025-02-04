В перестрелке у школы для взрослых в Швеции погибли около десяти человек

В результате перестрелки у школы для взрослых в Швеции погибли примерно десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«В результате инцидента погибли около десяти человек. В настоящее время мы работаем над идентификацией. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно», — говорится в сообщении.

На пресс-конференции сотрудники полиции сообщили, что стрелок был убит. Он действовал самостоятельно, его мотивы пока не установлены. Правоохранительные органы отметили, что пятеро человек получили огнестрельные ранения, однако не уточнили их возраст. В некоторых шведских СМИ появилось сообщение, что стрелком оказался 35-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия.