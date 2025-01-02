Массовая стрельба произошла в ночном клубе в Нью-Йорке, есть раненые
NYT: Минимум 11 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Нью-Йорке
В ночном клубе «Amazura» в районе Квинс в Нью-Йорке произошла стрельба. Погибли минимум 11 человек, и ещё столько же получили ранения, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные полиции.
По предварительным данным, нападавший открыл огонь возле ночного клуба около 23:20 по местному времени. Все пострадавшие были доставлены в больницы, у них лёгкие ранения. Кто открыл стрельбу и каковы были мотивы нападавшего, пока неизвестно.
Напомним, 31 декабря в Новом Орлеане грузовик протаранил толпу празднующих Новый Год, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Погибли 15 человек. Нападавший был убит в ходе перестрелки с полицией. Спустя несколько часов в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck, припаркованный у здания принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу отеля, погиб один человек, несколько пострадали. Действующий президент Штатов Джо Байден объявил о расследовании возможной связи между этими трагическими происшествиями.
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