Массовая стрельба произошла в ночном клубе в Нью-Йорке, есть раненые

В ночном клубе «Amazura» в районе Квинс в Нью-Йорке произошла стрельба. Погибли минимум 11 человек, и ещё столько же получили ранения, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные полиции.

По предварительным данным, нападавший открыл огонь возле ночного клуба около 23:20 по местному времени. Все пострадавшие были доставлены в больницы, у них лёгкие ранения. Кто открыл стрельбу и каковы были мотивы нападавшего, пока неизвестно.