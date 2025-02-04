У здания школы в Швеции неизвестный открыл стрельбу, есть раненые

В городе Эребру в центральной Швеции вблизи школы Campus Risbergska произошла стрельба. По предварительным данным, пять человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает местный телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Правоохранители развернули на месте происшествия масштабную операцию. По данным силовиков, речь идёт о совершении тяжкого насильственного преступления. Часть улиц, которые ведут к школе, перекрыты. Людей просят избегать нахождения в районе учебного заведения и оставаться по возможности дома.

На месте дежурят машины скорой. Правоохранители отказались давать дополнительные комментарии до окончания операции.