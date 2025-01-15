Школьник из ЕАО устроил хаотичную стрельбу на уроке физкультуры, четыре ребёнка пострадали

В Еврейской автономной области (ЕАО) семиклассник пришёл на уроки с пневматическим пистолетом, который ему купила мама для защиты от бродячих собак, но начал палить по одноклассникам. Пострадали четыре человека, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне в посёлке городского типа Волочаевка-2 (Смидовичский район) — во время урока физкультуры, когда класс катался на лыжах. 13-летний ученик решил похвастаться, какой классный пистолет ему заказала мать на маркетплейсе. Подросток достал пневмат и начал хаотично из него стрелять. В результате четверо школьников от 13 от 15 лет получили небольшие травмы от пуль.

43-летняя мать стрелявшего призналась полицейским, что переживала за сына и на всякий случай купила ему пистолет для самообороны, чтобы при встрече с собаками он смог отстреливаться. На женщину составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.