Открывший стрельбу у школы для взрослых в Швеции покончил с собой

Мужчина, открывший стрельбу возле школы в шведском городе Эребру, свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В результате нападения несколько человек погибли, 15 пострадали, информирует телеканал SVT.

Стрельба у школы в Швеции. Видео © Х / LeanneSpurs / Cartman_Freedom

Как уточняет издание, в школе проходят обучение взрослые, нарушитель не выдвигал никаких требований, его мотивы выясняются. Никто из полицейских не пострадал во время операции. Местных жителей просят не выходить на улицу, потому что у стрелка могут быть сообщники.

«Было обнаружено несколько раненых с огнестрельными ранениями, и мы подозреваем, что один из них может быть преступником», — заявил начальник полиции округа Эребру Роберто Эйд Форест.

Ответственный по вопросам здравоохранения региона Эребру Юнас Классон сообщил, пять человек госпитализировали в университетскую больницу в Эребру. Четверым из них уже сделали операцию, двое находятся в стабильном состоянии.