Открывший стрельбу у школы для взрослых в Швеции покончил с собой
Expressen: Открывший стрельбу у школы в Эребру свёл счёты с жизнью
Мужчина, открывший стрельбу возле школы в шведском городе Эребру, свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В результате нападения несколько человек погибли, 15 пострадали, информирует телеканал SVT.
Стрельба у школы в Швеции. Видео © Х / LeanneSpurs / Cartman_Freedom
Как уточняет издание, в школе проходят обучение взрослые, нарушитель не выдвигал никаких требований, его мотивы выясняются. Никто из полицейских не пострадал во время операции. Местных жителей просят не выходить на улицу, потому что у стрелка могут быть сообщники.
«Было обнаружено несколько раненых с огнестрельными ранениями, и мы подозреваем, что один из них может быть преступником», — заявил начальник полиции округа Эребру Роберто Эйд Форест.
Ответственный по вопросам здравоохранения региона Эребру Юнас Классон сообщил, пять человек госпитализировали в университетскую больницу в Эребру. Четверым из них уже сделали операцию, двое находятся в стабильном состоянии.
Как сообщалось, в городе Эребру в центральной Швеции вблизи школы Campus Risbergska произошла стрельба. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Х / LeanneSpurs